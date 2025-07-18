Элементы ограничения скорости на дорогах восстановили еще в 5 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали элементы для ограничения скорости на дорогах еще в пяти муниципалитетах Подмосковья. Работы провели в Кашире, Долгопрудном, Люберцах, Егорьевске и Богородском округе.

Как рассказали в областном Минтрансе, работы провели на Октябрьской улице в микрорайоне Ожерелье в Кашире, Лихачевском проезде и улице Заводской в Долгопрудном, Заречной улице в деревне Машково, на дороге в деревне Сабанино, а также на улице Советской в Ногинске и на улице Льва Толстого в деревне Стулово.

«Неровности расположены преимущественно у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость», — отметили в ведомстве.

Специалисты «Мосавтодора» регулярно обследуют дороги региона, чтобы вовремя провести ремонт. Особое внимание уделяют элементам, которые влияют на безопасность движения. Это светофоры, ограждения и знаки.