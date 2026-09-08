Элементы ограничения скорости на дорогах восстановили еще в 5 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали шесть искусственных неровностей на региональных дорогах в пяти округах Подмосковья. Работы провели в рамках летнего содержания дорог.

«Лежачие полицейские» привели в порядок на улице Чехова в Красково, улице Центральной в Туголесском Бору, улице Лесной в Мостовике, на дороге в селе Васильевское, а также на дорогах в поселке Большевик и у деревни Шишково.

Искусственные неровности устанавливают возле пешеходных переходов, социально значимых объектов и на аварийно-опасных участках. Они помогают снижать скорость автомобилей там, где отмечается интенсивное движение пешеходов или водители часто нарушают скоростной режим.