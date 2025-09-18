Элементы дорожной инфраструктуры привели в порядок в Долгопрудном

Дорожные службы привели в порядок элементы инфраструктуры в Долгопрудном. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Так, на проспекте Ракетостроителей восстановили остекление остановки, а остановки «Станция МЦД Водники» и «ТЦ Конфитюр» очистили от граффити. Кроме того, рабочие убрали незаконную рекламу с дорожных знаков на Лихачевском проспекте и стерли граффити на проспекте Ракетостроителей и Парковой улице.

Для повышения безопасности движения отремонтировали светофоры на Летной улице, проспекте Ракетостроителей и Московской улице. Дорожную разметку обновили на 1-й Советской и Дирижабельной улицах, а также на пешеходном переходе на Новом шоссе. Кроме того, специалисты привели в порядок перильные ограждения на проспекте Ракетостроителей и Лихачевском проспекте.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках летнего содержания дорожные службы области продолжают ремонтировать инфраструктуру, восстанавливать разметку и поддерживать в хорошем состоянии проезжую часть, тротуары и посадочные площадки.