Элементы дорожной инфраструктуры благоустроили в Раменском

В перечень выполненных задач вошел широкий спектр мероприятий, направленных на улучшение состояния дорог и повышение их безопасности. В частности, значительное внимание было уделено ремонту и восстановлению элементов дорожной инфраструктуры. Так, в селе Никитском, на Третьей улице, восстановили дорожный знак. На Егорьевском шоссе, в районе ДНП «Васильки», был отремонтирован поврежденный указатель. В Рылеево, на Грушевой улице, был отремонтирован тротуар. В селе Гжель, на Центральной улице, заменили тактильную плитку.

Особое внимание уделяется освещению дорог в темное время суток. Дорожные службы восстановили работоспособность линий наружного освещения на Шоссейной улице в деревне Трошково и на Центральной улице в селе Речицы. Для улучшения видимости на дорогах была проведена опиловка деревьев и кустарников, ограничивавших обзор водителей. Эти работы выполнили на Новошоссейной улице в поселке Сафоновский, Центральной улице в деревне Пласкинино и на Жуковском шоссе в селе Быково.