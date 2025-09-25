Элементы дорожной инфраструктуры благоустроили в Луховицах

Дорожная инфраструктура округа претерпела улучшения благодаря плановой работе специалистов государственного казенного учреждения «Мосавтодор». Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, были проведены ремонтные работы, направленные на повышение безопасности дорожного движения и улучшение комфорта для пешеходов.

На улице Пушкина были выполнены следующие работы: проведен капитальный ремонт опоры дорожного знака, восстановлено поврежденное перильное ограждение, а также отремонтирован «лежачий полицейский». В Дединово на Комсомольской улице были устранены проблемы с уличным освещением, а также проведены работы по обрезке ветвей деревьев.

Специалисты «Мосавтодора» также уделили внимание содержанию остановочных павильонов. В деревне Выкопанка на улице Советской была очищена территория остановочного павильона от сухостоя. В поселке Газопроводск были удалены сухие и аварийные деревья. Аналогичные работы по обрезке ветвей были проведены в деревне Солчино и поселке Сельхозтехника. В селе Ловцы на улице Интернациональной были заменены выцветшие дорожные знаки.