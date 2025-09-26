Элементы дорожной инфраструктуры благоустроили в Егорьевске

В округе завершен комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок и модернизацию региональных автомобильных дорог. По информации, предоставленной Министерством транспорта Московской области, масштабные работы были выполнены силами специалистов ГБУ «Мосавтодор» и охватили не только территорию Егорьевска, но и ближайшие населенные пункты.

Основной целью проведенных мероприятий являлось улучшение состояния дорожной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий для всех участников — водителей и пешеходов. В рамках этих работ в Егорьевске был реализован целый ряд задач: на улицах Карла Маркса, Профсоюзной и Советской произведена опиловка деревьев, на улицах Карла Маркса и Профсоюзной специалисты провели ремонт тротуарного покрытия, устранив трещины и другие дефекты, для восстановления ровности и безопасности проезжей части выполнен ямочный ремонт на Советской улице и Коломенском шоссе, на улицах первого Мая и Хлебникова восстановлено уличное освещение, на Егорьевском шоссе, в районе деревни Жабки, отремонтирована линия наружного освещения.

Кроме того, в селе Сазоново устранены дефекты дорожного полотна, а в деревне Старое проведена расчистка придорожной полосы от зарослей кустарника и деревьев. Представители Министерства транспорта Московской области подчеркнули, что данные работы являются частью планомерной деятельности по поддержанию порядка и улучшению состояния дорожной сети региона. В ближайших планах дорожных служб — продолжение работ по устранению дефектов дорожного покрытия, ремонту остановочных павильонов, ограждений, светофоров, дорожных знаков и других объектов.