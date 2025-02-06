Элементы для снижения скорости отремонтировали в пяти округах Подмосковья

Как уточнили в ведомстве, искусственные неровности способствуют снижению скорости на участках вблизи социально значимых объектов, а также в потенциально опасных местах. Дорожные службы восстановили искусственные неровности на Комсомольском проспекте в Люберцах, на улице Загорского в Сергиевом Посаде, на Крупской улице в Орехово-Зуеве, на проспекте Академика Туполева в Домодедове, а также на Коломенской улице в Озерах и на дороге в деревне Негомож в Коломне.

Напомним, дорожную сеть регулярно обследуют в Подмосковье. Особое внимание специалисты уделяют покрытию, ограждениям, светофорам и знакам.