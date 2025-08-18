Элементы для снижения скорости отремонтировали в 5 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали элементы для снижения скорости на региональных дорогах в пяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Работы провели как в городах, так и в небольших населенных пунктах. Новые дорожные объекты появились на Лесной улице в Лыткарине, на Парковой улице в Долгопрудном, на Школьной улице в поселке Поварово, в деревне Матюшино, а также в деревне Русавкино-Романово.

Искусственные неровности установили рядом с пешеходными переходами, школами и другими местами, где часто ходят люди, а также в местах, где водители обычно превышают скорость. Эти меры помогают снизить скорость и делают движение безопаснее. Напомним, сотрудники Мосавтодора регулярно проверяют дороги и все, что влияет на безопасность: ограждения, светофоры, освещение и дорожные знаки.