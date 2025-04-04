Элементы для снижения скорости отремонтировали еще в 5 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали поврежденные искусственные неровности на региональных дорогах в пяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Искусственные неровности успокаивают движение на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — пояснили в ведомстве.

Работы провели на Носовихинском шоссе в Салтыковке и на Кубинском шоссе в Кантемировском. Также ремонт провели в небольших населенных пунктах — на Советской улице в селе Коробчеево, на Старой улице в деревне Войново-Гора и на Староандреевской улице в поселке Андреевка.

В ведомстве напомнили, что сотрудники Мосавтодора регулярно проверяют состояние дорог и всех элементов, которые влияют на безопасность: знаков, освещения, ограждений, светофоров и искусственных неровностей.