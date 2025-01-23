Элементы для снижения скорости на дорогах отремонтировали в 3 округах Подмосковья
Представители Мосавтодора восстановили искусственные неровности на дорогах в трех округах Подмосковья. Работы провели в Долгопрудном, Талдоме и Пушкино. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Дорожные службы восстановили искусственные неровности на улице Шишунова в Талдоме, на проспекте Пацаева в Долгопрудном и на улице Кузнецкий Мост в микрорайоне Мамонтовка в Пушкино.
В ведомстве пояснили, что элементы для снижения скорости контролируют движение на участках рядом с социально значимыми объектами, а также на потенциально опасных местах.
Представители Мосавтодора регулярно обследуют дорожные объекты, а также следят за состоянием транспортных объектов. Особое внимание уделяют ограждениям, светофорам, линиям освещения и знакам.
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