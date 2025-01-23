Элементы для снижения скорости на дорогах отремонтировали в 3 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора восстановили искусственные неровности на дорогах в трех округах Подмосковья. Работы провели в Долгопрудном, Талдоме и Пушкино. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Дорожные службы восстановили искусственные неровности на улице Шишунова в Талдоме, на проспекте Пацаева в Долгопрудном и на улице Кузнецкий Мост в микрорайоне Мамонтовка в Пушкино.

В ведомстве пояснили, что элементы для снижения скорости контролируют движение на участках рядом с социально значимыми объектами, а также на потенциально опасных местах.

Представители Мосавтодора регулярно обследуют дорожные объекты, а также следят за состоянием транспортных объектов. Особое внимание уделяют ограждениям, светофорам, линиям освещения и знакам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачи правительству на 2025 год. Он напомнил коллегам о поручениях президента и задачах по национальным проектам.