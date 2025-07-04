Элементы для снижения скорости на дорогах обновили в 7 округах Подмосковья

Поврежденные дорожные элементы для снижения скорости восстановили в семи населенных пунктах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«Лежачие полицейские» отремонтировали на улицах Набережная Циолковского в Жуковском, Девичье Поле в Коломне, Текстилей в Ногинске и Парковой в Долгопрудном.

Помимо этого, восстановления прошли:

в деревне Корыстово Каширы на Центральной улице;

в деревне Золотово Воскресенска на Советской улице;

в поселке Вербилки Талдомского округа на улице Пушкина.

Располагают такие дорожные объекты чаще всего у пешеходных переходов около социальных учреждений и мест притяжения людей. Помимо этого, неровности оборудуют в аварийно-опасных местах.

В ведомстве отмечают, что состояние дорог, ограждений, светофоров, линий освещения, знаков и других элементов для безопасного движения постоянно контролируется.