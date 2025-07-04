Элементы для снижения скорости на дорогах обновили в 7 округах Подмосковья
Поврежденные дорожные элементы для снижения скорости восстановили в семи населенных пунктах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
«Лежачие полицейские» отремонтировали на улицах Набережная Циолковского в Жуковском, Девичье Поле в Коломне, Текстилей в Ногинске и Парковой в Долгопрудном.
Помимо этого, восстановления прошли:
- в деревне Корыстово Каширы на Центральной улице;
- в деревне Золотово Воскресенска на Советской улице;
- в поселке Вербилки Талдомского округа на улице Пушкина.
Располагают такие дорожные объекты чаще всего у пешеходных переходов около социальных учреждений и мест притяжения людей. Помимо этого, неровности оборудуют в аварийно-опасных местах.
В ведомстве отмечают, что состояние дорог, ограждений, светофоров, линий освещения, знаков и других элементов для безопасного движения постоянно контролируется.