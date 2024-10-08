Элементы для ограничения скорости отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали поврежденные элементы для ограничения скорости в шести округах Подмосковья. Работы провели на восьми региональных дорогах.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, искусственные неровности восстановили на улице Чкалова в Жуковском, Лихачевском проезде в Долгопрудном, Рыбхозном шоссе в деревне Дергаево, в деревне Андреево, в селе Парфентьево и деревне Подосинки, а также в Домодедове на 1-й Вокзальной улице и в деревне Житнево.

В министерстве добавили, что искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости рядом с социальными объектами и в потенциально опасных местах.

Для обеспечения безопасности специалисты Мосавтодора регулярно обследуют дороги и по необходимости проводят ремонт. Особое внимание уделяют ограждениям, светофорам, знакам и лежачим полицейским.

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