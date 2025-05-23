Электрозарядную станцию для автомобилей открыли в Чехове

Новая электрозарядная станция появилась на 58-м километре трассы М-2 «Крым», который находится в муниципальном округе Чехов. Ее мощность достигает 150 киловатт.
Для водителей доступны удобная парковка и наличие разъемов как для китайских, так и для европейских электрокаров. Также автолюбителям предоставят возможность параллельно заряжать до двух транспортных единиц. При столь значительной мощности среднее время зарядки составляет от 20 до 40 минут. За «полную батарею» автолюбителям придется заплатить от 600 до 1500 рублей.
Всего в регионе функционирует более 500 электрозарядных станций, информацию о которых можно найти на сайтах таких энергокомпаний, как «Россети Московский регион», «Мособлэнерго», а также в мобильных приложениях «Мособлэнерго», «Россети Электротранспорт», Plug me и других компаний.
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