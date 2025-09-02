Электровоз с уникальной ливреей изготовили на Коломенском заводе

Коломенский завод изготовил электровоз ЭП2К № 510 с ливреей, предназначенной для пассажирского поезда с вагонами увеличенного габарита. Первый состав будут эксплуатировать на маршруте Москва — Санкт-Петербург.

Дизайн ливреи создан совместно с РЖД. Ее выпуск совпал с днем рождения завода, которому исполнилось 162 года.

Коломенский завод — одно из старейших предприятий в области транспортного машиностроения и единственный в России по производству тепловозов и электровозов постоянного тока, а также по поставке среднеоборотных двигателей. Под маркой Коломенского завода выпустили более 14 тысяч локомотивов и 45 тысяч дизелей.

«За всю свою многолетнюю историю предприятие не раз становилось новатором и проводником самых передовых технических решений, надежным поставщиком продукции для ключевых отраслей экономики нашей страны», — отметили на предприятии.

Ранее завод произвел восемь электровозов ЭП2К в сине-белой ливрее для фирменных поездов «Аврора», которые курсируют между Санкт-Петербургом и Москвой.