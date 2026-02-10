Электростальский колледж предлагает широкий выбор образовательных программ

Электростальский колледж предоставляет абитуриентам возможность обучения по более чем 30 направлениям. В этом году здесь обучается свыше 2700 студентов.

Среди наиболее востребованных специальностей — сварка, работа операторов станков с программным управлением и слесарное дело. Эти профессии имеют надежных работодателей и востребованы на рынке труда.

Также в колледже можно получить образование по редким направлениям, таким как архитектура, графический дизайн, ветеринария и информационное моделирование в строительстве.

Например, Кристина Левыкина выбрала ветеринарию, потому что с детства ее интересовал уход за животными. Она решила получить образование в Электростальском колледже, так как он ближе к дому, предлагает возможности для участия в студенческой жизни и волонтерской деятельности.

Колледж активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» и сотрудничает с предприятиями. Заключено более 250 соглашений с ведущими организациями города и региона, среди которых машиностроительный завод, завод «Электросталь», ЭЗТМ, предприятие ЭХМЗ, «Дебют», «396 Групп» и «Мосэнерго».

Студенты ежегодно участвуют в чемпионатном движении «Профессионалы». В прошлом году колледж стал победителем в Национальном финале по компетенции «Разработка мобильных приложений». В этом году выбраны пять направлений для участия в национальном финале: плотницкое дело, ЖКХ, сухое строительство, основы программирования и новая компетенция, связанная с БИМ-технологиями.