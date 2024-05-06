Электростальский колледж отремонтируют до конца года | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 19:01 Электростальский колледж отремонтируют до конца года Минстрой МО

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Капитальный ремонт колледжа на Спортивной улице продолжается в Электростали. Обновление образовательного учреждения завершится до конца года.

Рабочие ремонтируют не только четырехэтажный учебный корпус 1981 года постройки, но и двухэтажное общественно-бытовое здание. Согласно проекту, на объекте проведут кровельные и фасадные работы, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, а также отремонтируют внутренние помещения.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ. На ближайшее время перед регионом стоит задача — отличиться по качеству образования.

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