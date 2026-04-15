Электростальская больница: после реконструкции распахнула двери

Здесь комплексно обновили фасад и внутреннюю отделку, наладили инженерные коммуникации. Появилась удобная зона ожидания для родителей с местом для игр детей, комната для кормления грудью с диваном и пеленальным столом, отдельный санузел. Специалисты установили современную систему приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, которая поддерживает оптимальный микроклимат в здании.

Кроме того, заменили на более эффективные и надежные все инженерные системы — отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение, слаботочные сети. Также установили новые системы автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Теперь в поликлинике работают четыре участковых врача-педиатра, участковые медицинские сестры, процедурная медсестра и медсестра по массажу. К учреждению прикреплено более 9000 маленьких пациентов, в день приходят до 250 человек.

Мама одной из пациенток Ольга Кормилицына отмечает: «В поликлинике стало намного светлее».

Капитальный ремонт поликлиники провели по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».