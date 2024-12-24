Электросталь получила премию за поддержку детей в культуре и спорте

Двадцать третьего декабря на заседании Высшего совета при губернаторе Московской области подвели итоги года. В рамках мероприятия лучшие муниципалитеты получили премии «Прорыв года».

В категории «Поддержка одаренных детей: талант, творчество, спорт и искусство» победителем стал городской округ Электросталь.

Муниципалитет отметили за выдающиеся результаты по числу участников и победителей в творческих фестивалях и конкурсах.

Премия «Прорыв года» основал губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2013 году, и с тех пор она стала регулярным событием. В конце каждого года награждаются лучшие муниципалитеты в сферах экономики и социальной политики, а также победители среди региональных команд.