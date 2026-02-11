Электроснабжением обеспечили производство в Химках

«Россети Московский регион» поддерживают социально-экономический рост Подмосковья. Организация обеспечивает электроснабжение новых промышленных и социальных объектов, предприятий малого и среднего бизнеса, а также логистических центров.

Специалисты в городском округе Химки подключили к электросетям производственно-складской комплекс компании «КЛИНИПАК» — ведущего российского производителя стерилизационной упаковки. Объект площадью 100 тысяч квадратных метров получил мощность 600 кВт, необходимую для запуска производства стратегически важных материалов для здравоохранения.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу высокотехнологичного производства, энергетики возвели новую распределительную инфраструктуру. Они проложили воздушные и кабельные линии 0,4 кВ и 10 кВ, в том числе с использованием горизонтально-направленного бурения для снижения воздействия на окружающую среду, установили трансформаторную подстанцию и распределительное оборудование.

Продукция комплекса формирует надежный антибактериальный барьер для хранения медицинских инструментов и имплантов, что помогает предотвращать внутрибольничные инфекции.

Проект усиливает импортонезависимость ключевой отрасли, улучшает качество медуслуг и закладывает основу для поставок современных отечественных материалов в учреждения региона.