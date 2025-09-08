Электроснабжение временно отключат в Чехове 9 сентября

Технические работы проведут на электрических и тепловых сетях округа. В виду этого, в Чехове будут плановые отключения.

По информации «Мособлэнерго», 9 сентября в городском округе проведут технические работы на энергетических объектах. Их выполнение позволит повысить надежность всей системы для потребителей.

Специалисты проведут испытания линий электропередач на основе действия устройств релейной защиты, автоматики определят место повреждения и участок, подлежащий осмотру, а также устранят возможные неполадки.

С 8:00 до 17:00 ремонтные работы приведут к временному отсутствию электричества на следующих улицах: Русской, Тульской, Бирюзовой, Второй Лесной, Церковной горке, Цветочной и Дуговой.

По всем вопросам, касающимся отключений и качества электроснабжения, можно обратиться на горячую линию «Мособлэнерго» по телефону: 8(495) 995-00-99. Информацию о внеплановых отключениях также можно найти на сайте компании.