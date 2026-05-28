Электроснабжение восстановят после пожара в жилом доме в Балашихе

Специалисты профильных служб ликвидируют последствия возгорания, зафиксированного 22 мая в доме № 1 на улице Строителей в городском округе Балашиха. В результате происшествия была частично выведена из строя система энергоснабжения.

Аварийные бригады осуществляют замену поврежденных участков внутридомовой электропроводки. Подача ресурса уже возобновлена в 20 жилых помещениях. Ремонтные работы будут вестись непрерывно до полного подключения всех потребителей.

Экстренные службы призывают жителей строго соблюдать правила безопасности: не оставлять без присмотра включенные электроприборы и работающее газовое оборудование. Особое внимание следует уделять исправности изоляции проводов и недопустимости использования самодельных нагревательных приборов. В квартирах рекомендуется установить пожарные извещатели. При обнаружении возгорания необходимо немедленно звонить по телефону 112.