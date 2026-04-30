Электроснабжение восстановили в ряде населенных пунктов Истры

Перебои и отключения электроснабжения в более чем 50 населенных пунктах муниципального округа были зафиксированы в пиковые часы 29 апреля. На сегодняшний день электроснабжение практически везде восстановлено.

Аварийные бригады электросетевых организаций, а также коммунальные службы Истры двое суток работали безостановочно, порой в сложных и труднодоступных местах, чтобы оперативно вернуть электроснабжение после урагана. Работы по восстановлению электричества в тех населенных пунктах, где фиксировались отключения, выполнены.

Кратковременные отключения могут фиксироваться в некоторых населенных пунктах (к примеру, в Манихине, Глебове, Бодрове, Ракове и других), поскольку продолжается перевод на постоянную схему электроснабжения.

Аварийные бригады электросетевых организаций работают в штатном режиме, заявки отрабатываются точечно.

В случае экстренных ситуаций можно обратиться в круглосуточную Единую диспетчерскую службу по телефону «112».