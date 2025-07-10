Электроснабжение восстановили после непогоды в Дмитровском округе

Сильная гроза с градом, ливневыми дождями и шквалистым ветром обрушилась на Подмосковье вечером 8 июля. Бригады компании «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» работали всю ночь, устраняя последствия стихии в Дмитровском округе.

Слаженные и профессиональные действия специалистов позволили в кратчайшие сроки вернуть электричество в дома жителей муниципалитета.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов поблагодарил энергетиков и напомнил о важности соблюдения правил электробезопасности, особенно в условиях непогоды.

Над ликвидацией последствий стихийного бедствия на севере Подмосковья трудились 125 аварийных бригад компании «Россети Московский регион» — 356 специалистов и 143 единицы техники. Для обеспечения бесперебойного питания использовались 40 резервных источников общей мощностью 32 тысячи киловатт. Восстановлено шесть километров линий электропередачи, убрано 130 поваленных деревьев.

Обо всех случаях отключения электроэнергии просят сообщать по бесплатному круглосуточному номеру «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220), а также через виртуального помощника Электру в Telegram.