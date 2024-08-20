Электроснабжение в Подольске восстановили после незапланированного отключения

Электроснабжение полностью восстановили в городском округе Подольск после незапланированного отключения. Об этом 360.ru сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

«Оперативно все абоненты были переведены на резерв. В настоящее время обесточенных потребителей нет», — отметили в Минэнерго.

В администрации городского округа сообщали, что отключение электричества произошло в 07:00 на котельной в поселке Санатория Родина. В 08:55 незапланированное отключение зафиксировали на других котельных. Аварийная бригада оперативно прибыла на место.

В начале июля на Подмосковье обрушилась непогода. Под ударом в большей степени оказались Раменский и Ступинский городские округа. Из-за стихии произошли сбои в подаче электричества, неполадки устранили в течение 1,5 часа.