Почти 180 энергетиков задействовали в борьбе с последствиями циклона в Подмосковье

Специалисты «Мособлэнерго» продолжают восстанавливать электроснабжение потребителей в Подмосковье. В связи с неблагоприятными погодными условиями работа ведется в режиме повышенной готовности. На смену ежедневно выходят 179 специалистов и 68 единиц спецтехники, в том числе 12 передвижных электростанций.

С момента введения особого режима работы 27 апреля было выполнено более 680 выездов по заявкам на сетях 0,4 кВ и 115 выездов на сетях 6–10 кВ. Основной причиной технологических нарушений стали упавшие под тяжестью мокрого снега ветки деревьев, которые повредили провода воздушных линий электропередачи.

По решению регионального штаба директора филиалов взаимодействуют с главами городских и муниципальных округов. Организованы ежечасные проверки наличия электроснабжения в садоводческих некоммерческих товариществах, находящихся в зоне ответственности АО «Мособлэнерго».

Для помощи коллегам из вышестоящей электросетевой организации направлено 30 бригад (133 человека), 43 единицы спецтехники и 21 передвижная электростанция.

В случае нарушения электроснабжения потребители могут обратиться на «горячую линию» АО «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 99-500-99.