Электроснабжение в Подмосковье: работы по восстановлению близятся к завершению

Специалисты «Мособлэнерго» практически завершили восстановление электроснабжения в Московской области. В течение дня работают 103 специалиста и задействовано 40 единиц спецтехники, включая три передвижные электросиловые установки в составе 37 бригад. Режим повышенной готовности в компании был отменен с 12:30 30 апреля.

За период с 27 по 30 апреля специалисты компании выезжали по 911 заявкам по сети 0,4 кВ и 169 заявкам по сети 6-10 кВ. Технологические нарушения возникли из-за веток деревьев, которые под тяжестью мокрого снега упали на провода воздушных линий электропередачи.

Сегодня специалисты компании продолжают работать над точечными заявками потребителей по сети 0,4 кВ в садоводческих некоммерческих товариществах городских и муниципальных округов Московской области. Особое внимание уделяется восстановлению сетей в городском округе Пушкинский и муниципальном округе Раменский.

Для помощи коллегам из вышестоящей электросетевой организации направлено 18 бригад (72 человека), 18 единиц спецтехники и 20 передвижных электросиловых установок.

В случае нарушения электроснабжения необходимо обращаться по телефону «горячей линии» АО «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99.