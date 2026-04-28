Электроснабжение в Подмосковье почти полностью восстановлено после непогоды

Утром 28 апреля 2026 года компания «Россети Московский регион» возобновила электроснабжение всех потребителей в южных, восточных и западных округах Подмосковья по электросетям напряжением 6–10 кВ.

В настоящее время энергетики продолжают работать по заявкам жителей в потребительской сети 0,4 кВ, преимущественно в садовых и дачных товариществах.

На севере Московской области продолжаются восстановительные работы. За сутки в столичном регионе выпала 110 % месячной нормы осадков. Из-за мокрого снега и сильного ветра с порывами до 23 м/с на линии электропередачи упало множество деревьев.

На данный момент специалисты отремонтировали 510 поврежденных линий электропередачи и убрали с проводов более 350 деревьев. В устранении последствий аномальной непогоды участвуют 283 бригады, 705 человек и 302 единицы спецтехники.

Энергетики будут работать в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения потребителей. Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергооборудования можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).