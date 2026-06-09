Электроснабжение улучшат для 27 тысяч жителей Солнечногорска

Компания «Россети Московский регион» проводит работы по повышению надежности электроснабжения в городском округе Солнечногорск. Программа затронет 40 населенных пунктов и улучшит качество энергоснабжения для около 27 тысяч жителей.

В рамках программы электрические сети переведут с напряжения шесть киловольт на десять киловольт. Для этого специалисты строят новые трансформаторные подстанции, прокладывают кабельные и воздушные линии электропередачи с увеличенной пропускной способностью, а также заменяют трансформаторы на более мощные.

«В этом году запланировано 48 объектов, и 16 из них уже реализованы на текущий момент. В рамках проекта выполнят реконструкцию кабельных и воздушных линий электропередачи. Все работы будут завершены до конца года», — сказал заместитель директора — главный инженер «Северных электрических сетей» — филиала общества «Россети Московский регион» Олег Баталов.

Работы ведутся в нескольких населенных пунктах, включая Поварово, Высокое, Андреевку, а также деревни Алабушево, Пешки и Чашниково.

«Повышение надежности электроснабжения — это один из ключевых этапов подготовки к осенне-зимнему периоду. Жители получат стабильное напряжение, а риск отключений электроэнергии снизится», — подчеркнул первый заместитель главы округа Виталий Тушинов.

До начала осенне-зимнего периода планируют завершить реконструкцию 37 кабельных и шести воздушных линий электропередачи 6–10 киловольт, а также установить три новых блока трансформаторов.