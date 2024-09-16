Электроснабжение социальных учреждений улучшили в Чехове

Сотрудники «Мособлэнерго» модернизировали систему энергоснабжения социальных объектов в Чехове. Они установили мощное оборудование и расчистили зону линий электропередач от деревьев.

В рамках ежегодной программы капитального ремонта энергетики обновили систему снабжения электроэнергией в зданиях Чеховской детской школе искусств, Дворца культуры «Дружба», городского суда, банка, а также в двух многоквартирных домах.

Работники «Мособлэнерго» обновили высоковольтную аппаратуру распределительного устройства РУ-6 на трансформаторной подстанции ТП-506. Там установили семь новых высоковольтных ячеек КСО и современный силовой трансформатор мощностью 160 киловольт-ампер. Также сотрудники расчистили 1,5 гектара зоны линий электропередач от крон деревьев.

Отметим, что в Чехове в этом году отремонтируют 5,17 километров кабельно-воздушных сетей, модернизируют оборудование на 17 трансформаторных подстанциях, а также обновят здания пяти таких электроустановок.

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