Электроснабжение полностью восстановили в Пушкино

Подачу электроэнергии в дома Пушкино восстановили в полном объеме. Специалисты завершили работы около 0:30 ночи.

По предварительной информации, отключение электричества в Пушкино было связано с технологическим сбоем. Инцидент произошел из-за автоматического отключения масляного выключателя на кабельной линии шесть киловатт, что затронуло распределительные трансформаторные подстанции № 1546 (секции № 1 и № 2) и № 24001 (абонентская, секции № 1 и № 2).

В результате отключения полностью потеряли напряжение 10 трансформаторных подстанций, одна подстанция лишилась питания по одному вводу, а также произошло полное отключение пяти объектов со снижением объема. Сейчас все работы полностью завершены.

По вопросам отключений и качества электроснабжения жители могут обращаться на горячую линию АО «Мособлэнерго» по телефону 8(495) 99-500-99. Информацию о внеплановых отключениях электроэнергии можно найти на сайте компании.