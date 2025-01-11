Электроснабжение появилось в строящейся поликлинике в Свердловском

В микрорайоне Лукино-Варино в Лосино-Петровском продолжается строительство нового медицинского учреждения. Накануне сотрудники компании «Россети Московский регион» обеспечили здание мощностью в размере 313 кВт.

Ранее для поликлиники построили трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами и двумя универсальными индикаторами контроля напряжения, а также несколько участков кабельных линий.

Поликлинику строят в рамках национального проекта «Здравоохранение». Площадь трехэтажного здания составляет около шести тысяч квадратных метров. В смену здесь будут принимать 320 пациентов — это и взрослые, и дети. Для юных пациентов оборудуют игровые комнаты.

В здании разместят педиатрическое и терапевтическое отделения, клинико-диагностическую лабораторию, отделения функциональной диагностики, неотложной медицинской помощи и другие. В поликлинику закупят современное медицинское оборудование.