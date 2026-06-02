Электроснабжение отделения лицея в Клину стало надежнее

В конце мая специалисты «Мособлэнерго» завершили работы по улучшению электроснабжения третьего отделения муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей имени Д. И. Менделеева», расположенного на улице Дзержинского в Клину.

Для этого энергетики заключили договор о технологическом присоединении к сетям компании. В рамках договора они спроектировали и построили кабельную линию электропередачи КЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-2 до вводно-распределительного устройства школы.

Прокладку линии протяженностью 218 метров осуществляли с помощью современного метода горизонтально-направленного бурения. Такой способ позволяет прокладывать подземные коммуникации без вскрытия траншей, что важно в условиях плотной застройки или наличия автомобильных дорог. Это минимизирует неудобства для жителей и сохраняет целостность дорожного покрытия и ландшафта.

На заключительном этапе работ специалисты установили современный измерительный комплекс учета электроэнергии, который обеспечивает точный и прозрачный контроль потребления электричества.

Благодаря проведенным мероприятиям увеличилась надежность электроснабжения отделения лицея, снизился риск технологических нарушений в сетях, а мощность подачи электроэнергии возросла с 30 до 120 кВт.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул: «Увеличение мощности питания лицея имени Менделеева с 30 до 120 кВт — это не просто цифра, а реальное обеспечение комфорта и безопасности для школьников и педагогов».

