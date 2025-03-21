Электросети Подмосковья подготовят к грозовому сезону
Энергетики «Россетей» начали менять оборудование на магистральных линиях электропередачи Подмосковья, чтобы защитить их от перенапряжения во время грозы. Работы проведут на 11 объектах.
В общей сложности специалисты планируют заменить свыше 100 километров грозотроса на ЛЭП в Солнечногорске, Богородском, Воскресенске, Раменском, Орехово-Зуевском и Рузском округах.
Для усиления защиты от перенапряжений во время грозы используют отечественные материалы, которые устойчивы к коррозии.
Проведение работ необходимо для снижения рисков перебоев в электроснабжении потребителей во время непогоды.
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