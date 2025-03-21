Электросети Подмосковья подготовят к грозовому сезону

Энергетики «Россетей» начали менять оборудование на магистральных линиях электропередачи Подмосковья, чтобы защитить их от перенапряжения во время грозы. Работы проведут на 11 объектах.

В общей сложности специалисты планируют заменить свыше 100 километров грозотроса на ЛЭП в Солнечногорске, Богородском, Воскресенске, Раменском, Орехово-Зуевском и Рузском округах.

Для усиления защиты от перенапряжений во время грозы используют отечественные материалы, которые устойчивы к коррозии.

Проведение работ необходимо для снижения рисков перебоев в электроснабжении потребителей во время непогоды.