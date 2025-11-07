Электросети отремонтировали в Ивантеевке

В округе завершен проект по модернизации электросетевого комплекса, который повысит качество жизни тысяч жителей и обеспечит бесперебойную работу социальных объектов. «Мособлэнерго» доложило о завершении капитального ремонта двух ключевых кабельных линий.

«Модернизированные линии электропередачи теперь гарантируют стабильное и бесперебойное поступление электроэнергии в 80 многоквартирных домов, где проживает более 5,4 тысячи человек. Это означает не только отсутствие перебоев и скачков напряжения, но и улучшение комфорта и безопасности повседневной жизни горожан. Особое внимание в рамках проекта уделено обеспечению надежности питания социально значимых объектов», — отметили в администрации округа.

В перечень объектов, которые теперь получают более стабильное электроснабжение, вошли: водопроводная насосная станция, котельная и три тепловых пункта, ледовый комплекс, две общеобразовательные школы и три детских сада, а также центральная больница.

Общая протяженность обновленных участков кабельных линий составила 820 метров, при этом было смонтировано четыре соединительные муфты. Модернизация в Ивантеевке является частью обширной программы по повышению надежности электроснабжения в округе.