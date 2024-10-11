Электросетевой комплекс в Истре привели в порядок к отопительному сезону

В округе основное электроснабжение обеспечивает западный филиал компании «Россети Московский регион».

«Исторически он был введен еще в далеком 1992 году. Дважды реконструировался в 2008 и 2012 году, в связи с тем, что округ, как и, в принципе, все Подмосковье достаточно быстро развивается и нагрузок не всегда хватает. Поэтому вопросы дальнейших перспектив развития этого направления для Истры крайне важны!» — рассказала глава муниципалитета Татьяна Витушева.

В этом году специалисты компании подключили к электричеству новые дома в микрорайоне Восточный, школу в Павловкой Слободе на 1100 мест и провели по округу плановые ремонтные работы — заменили воздушные и кабельные линии, отремонтировали 96 объектов распределительной сети. Кроме этого, реконструируют питающие центры округа. К примеру, в Новопетровском и в поселке Глебовский. А в Ивановском построят новый в 2026 году.

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