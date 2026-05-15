Электросетевое хозяйство Подмосковья: ремонт линий электропередачи в 2026 году

В первом квартале 2026 года специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» провели ремонт почти 116 километров кабельных и воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением от 0,4 до 220 киловольт в Московской области.

Работы осуществляются в рамках программы капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства. Планируется, что в текущем году будет отремонтировано около 440 километров ЛЭП.

При капитальном ремонте воздушных линий электропередачи происходит замена опор и неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). Этот вид провода отличается высокой механической прочностью, электробезопасностью, длительным сроком службы и удобством в обслуживании.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил: «В Московской области мы реализуем одну из крупнейших программ капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства».

Также в рамках программы проводится расчистка просек. Это важная мера для обеспечения бесперебойной работы электросетевого оборудования, так как защищает провода от повреждений при неблагоприятных погодных условиях, повышает пожаробезопасность и снижает риски нарушений в работе сетевой инфраструктуры.

Всего в 2026 году запланировано произвести ремонт оборудования более чем в 1,7 тысячи трансформаторных подстанциях и привести в соответствие нормативным требованиям более 230 зданий ТП. В охранной зоне ЛЭП будет выполнена расчистка свыше 7,8 тысячи гектаров от древесно-кустарниковой растительности.