Электросетевое хозяйство: охрана и ответственность

Министерство энергетики Московской области предупреждает о рисках, связанных с несогласованными работами в охранных зонах объектов электроэнергетики. Такие действия могут привести к прекращению электроснабжения и угрожать жизни и здоровью людей.

Охранные зоны устанавливаются вокруг подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи. Для воздушных линий напряжением 1–20 кВ зона составляет 10 метров, 35 кВ — 15 метров, 110 кВ — 20 метров и до 55 метров для линий более высоких классов напряжения. Охранные зоны кабельных линий — на поверхности земли и в грунте над всей протяженностью кабеля и на расстоянии одного метра по обеим сторонам от него. В отношении подстанций и распределительных устройств охранной зоной является часть поверхности земли и воздушного пространства по всему периметру участка, на котором установлены электрообъекты. Размеры такой зоны — от 10 метров и более — определяются в зависимости от высшего напряжения подстанции.

Любые работы в этих зонах должны быть согласованы с электросетевой организацией. Нарушение правил может привести к административной ответственности.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул: «Энергообъекты — не место для игр и несогласованных работ. Любая стройка, земляные работы или даже рыбалка в охранной зоне ЛЭП и подстанций — это риск не только массового отключения электричества у тысяч жителей и больниц, но и прямая угроза жизни».

При обнаружении противоправных действий в охранной зоне ЛЭП или трансформаторных подстанций жители могут сообщить о случившемся по телефону горячей линии «Мособлэнерго» 8 (495) 99-500-99 или по телефону «Светлой линии»: 8-800-220-0-220 (короткий номер 220).