Электросамокаты вновь доступны жителям Долгопрудного

В Долгопрудном стартовал сезон проката электросамокатов. Первой из трех компаний, оказывающих услуги кикшеринга в городе, начала свою работу компания «Яндекс Go». В 2026 году «Яндекс Go», «Юрент» и «Whoosh» планируют предоставить жителям Долгопрудного около двух тысяч электросамокатов.

Скаут компании «Яндекс» Руслан Севастополев рассказал, что в его задачи входит вывоз и активация электросамокатов в востребованных точках города, а также ремонт средств индивидуальной мобильности (СИМ). Заменой разрядившихся батарей занимается другой специалист — энерджайзер.

С 2018 года кикшеринг в России активно развивается и вызывает разные реакции у горожан. Одни пользователи ценят удобство и экологичность электросамокатов, другие считают, что их нужно законодательно запретить из-за частых нарушений правил дорожного движения.

Глава округа Олег Сотник полагает, что тотальный запрет аренды не даст нужного эффекта. Сервисы кикшеринга заинтересованы в порядке на дорогах и совершенствуют системы контроля за соблюдением правил. Пользователи могут оставить жалобу прямо в приложении сервиса или через телеграм-бот t.me/Samokat_ru_bot, указав геолокацию и госномер СИМ.