Электропоезд «Подольские курсанты» отметил первый юбилей

С момента торжественного запуска именного электропоезда «Подольские курсанты» исполнилось пять лет. В 2021 году с железнодорожной станции Подольск отправился первый рейс по маршруту МЦД-2 «Волоколамск — Серпухов».

Снаружи каждый вагон украшен памятными надписями, а на головных вагонах размещены изображения гвардейских лент и звезд. Внутри салона пассажиров встречают информационные плакаты с историей подвига курсантов, хроникой событий ноября 1941 года, фотографии бойцов и командиров. Поезд состоит из 11 вагонов и отвечает современным требованиям комфорта и безопасности.

История именного поезда уходит в прошлое. Впервые электропоезд «Подольские курсанты» был запущен 6 октября 1986 года на станции Подольск. Его маршрут тогда проходил по направлению Москва — Серпухов. Инициатива воссоздания именного поезда принадлежит жителю Подольска Алексею Парийчуку.