«Электропоезд Победы» с ветеранами из Балашихи отправился в Москву

Масштабное мероприятие, посвященное Дню Победы, прошло в Балашихе. Акция «Электропоезд Победы», организованная Московской железной дорогой и администрацией города, состоялась уже во второй раз, объединив людей разных поколений в стремлении сохранить память о великом подвиге.

На станции Железнодорожная собрались участники акции: ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей, юнармейцы, волонтеры, а также официальные лица — глава Балашихи Сергей Юров, первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов и начальник Московской железной дороги Павел Иванов.

Ключевым событием стало открытие памятного сквера, созданного в честь 80-летия Победы. В новом зеленом уголке высажены деревья и кустарники, установлены удобные скамейки и памятный камень. Особое внимание привлекли исторические часы на здании вокзала, которые вновь начали отсчет времени в этот знаменательный день.

«Железнодорожная — место с глубоким историческим значением. Во время войны сюда прибывали эшелоны с ранеными, здесь спасали жизни. Сегодня мы отдаем дань уважения героям и стремимся передать эту память молодежи», — отметил Сергей Юров.

После церемонии участники отправились в памятное путешествие на современном поезде «Иволга» по маршруту от станции Железнодорожная до Белорусского вокзала. В пути звучали мелодии и стихи военных лет, а экскурсоводы рассказывали о героическом вкладе железнодорожников в Победу. На экранах вагонов демонстрировались видеоролики, посвященные Великой Отечественной войне, а через аудиосистему пассажиры узнавали о почетных гостях акции.

По прибытии на Белорусский вокзал состоялся торжественный митинг. Участники возложили цветы к памятнику «Прощание славянки», символизирующему подвиг советских солдат. Атмосферу единства дополнил оркестр РЖД, исполнивший легендарные мелодии: «Синий платочек», «Случайный вальс», «Майский вальс» и «День Победы». Под эти композиции гости акции закружились в трогательном вальсе.

«Белорусский вокзал — это место прощаний и встреч. Отсюда уходили на фронт и сюда возвращались победители. Сегодня мы, их потомки, стоим плечом к плечу с ветеранами и молодежью, чтобы сохранить связь времен и нашу силу», — подчеркнул Павел Иванов.

В рамках акции глава Балашихи Сергей Юров вручил юбилейную медаль «80 лет Победы» Александру Давыдову, пережившему блокаду Ленинграда. Этот жест стал символом глубокой признательности за подвиг поколения победителей.

Акция «Электропоезд Победы» в очередной раз показала, как важно беречь историческую память. Объединяя ветеранов, молодежь и представителей власти, она напоминает о ценности мира и единства.