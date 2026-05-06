«Электропоезд Победы» проследовал из Балашихи до Белорусского вокзала

Пассажиры «Электропоезда Победы» услышали песни и стихи военных лет, а также рассказы участников Великой Отечественной войны. Состав проследовал из Балашихи до Белорусского вокзала. Перед отправлением в сквере у станции Железнодорожная прошел митинг — там развернули 30-метровую георгиевскую ленту как символ памяти о тех, кто приближал Победу.

Жительница блокадного Ленинграда Людмила Ивановна Птах рассказала, что принимает участие в этой памятной поездке уже третий год подряд. Она вспоминала, как с мамой пережила весь ужас блокады.

«Железная дорога в годы войны сыграла огромную роль: именно поезда спасали жизни, доставляли продовольствие в блокадный Ленинград, помогали эвакуировать людей. Такие акции — это напоминание о том, какой ценой была достигнута Победа. Это живая история, которую мы сохраняем и передаем молодежи. Для меня лично эта акция тоже очень важна — это значит, о нас помнят», — поделилась Людмила Ивановна.