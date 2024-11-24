Электроподстанцию «Восточная» модернизировали в Реутове

Модернизация подстанции проходила поэтапно. В 2023 году был построен новый пункт управления, подключены инженерные коммуникации и смонтированы пять выключателей распределительных устройств мощностью 110 кВт. В 2024 году завершились работы по установке и настройке вторичных цепей: релейной защиты, связи, телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами. В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию еще 12 выключателей, что позволит создать дополнительные мощности для подключения новых жилых домов и предприятий.

«Подстанция — единственная на весь город, от ее стабильной и надежной работы зависит электроснабжение всех жилых домов, детских садов, школ, больниц, предприятий, котельных и водозаборных узлов», — отметил Игорь Брынцалов.

В завершение визита Игорь Брынцалов и Филипп Науменко выразили благодарность сотрудникам подстанции «Восточная» и ПАО «Россети Московский регион» за их вклад в развитие инфраструктуры наукограда.

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