Электрооборудование обновили в деревне Якиманское под Солнечногорском

Реконструкция электрооборудования распределительных продолжается в Солнечногорске. Специалисты провели заменили старые элементы инфраструктуры и повысили надежность электроснабжения в деревне Якиманское.

Сотрудники филиала «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» провели замену 65 железобетонных опор и шести разъединителей линейного качающегося типа. Кроме того, заменили 90 метров кабеля с алюминиевой жилой со свинцовой оболочкой и броней из стальных лент.

«Работы по реконструкции сетевой инфраструктуры являются важным шагом на пути к улучшению качества жизни наших жителей. Обновление электросетей позволит обеспечить бесперебойное и надежное электроснабжение для более чем 300 человек проживающих в деревне Якиманское, а также соседних населенных пунктов — Ермолино, Сверчково и Тимошино», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Также в ходе работ более 1,5 тысячи метров неизолированного провода были заменены на самонесущий изолированный провод, обладающий улучшенными техническими характеристиками.