Новый сервис облегчит передачу частных газопроводов в собственность Подмосковья

На региональном портале госуслуг Московской области заработал электронный сервис, который позволяет владельцам частных газопроводов и сооружений передать свои объекты в собственность региона. Это можно сделать онлайн, без лишних визитов в ведомства. Заявитель может отслеживать статус своего обращения на любом этапе.

Сервис разработан совместно Министерством имущественных отношений Московской области и АО «Мособлгаз». За последнее время этой возможностью воспользовались 240 граждан и организаций.

Передача газового хозяйства государству имеет ряд преимуществ: * Повышение безопасности: эксплуатацию и обслуживание берет на себя АО «Мособлгаз», что снижает риски аварий. * Экономия для собственников: после передачи объекта отменяется налог на имущество, исчезает необходимость ежегодно заключать договоры на техобслуживание, а юридические лица освобождаются от регистрации опасных производственных объектов. * Снятие финансовой нагрузки: все расходы по устранению аварийных ситуаций и ремонту теперь несет государство.

Как оформить передачу через портал госуслуг? 1. Зайти на региональный портал госуслуг Московской области. 2. Заполнить электронную форму (данные заявителя подгружаются автоматически). 3. Сформировать и подписать заявление, прикрепив необходимые документы. 4. Если объект находится в долевой собственности, указать данные всех владельцев — каждый должен подписать заявление.

К заявлению прикладываются только документы, подтверждающие право собственности на газопровод.

До момента официального перехода права собственности ответственность за безопасность и исправность сети остается за владельцем. Однако сразу после подписания соглашения все обязательства по эксплуатации и обслуживанию переходят к АО «Мособлгаз». При необходимости процедуру можно отменить до издания официального распоряжения о приеме имущества в собственность региона.