Электронный помощник по вопросам ветеринарии принял еще 800 заявок в Подмосковье

Электронный помощник по вопросам ветеринарии работает в Подмосковье круглосуточно с конца марта. За майские праздники операторы приняли 838 обращений. Робот самостоятельно обработал 532 звонка, еще 158 перенаправил специалисту по безнадзорным животным и 148 — оператору-ветеринару.

С 1 по 11 мая жители чаще всего звонили по вопросам бездомных животных. Это 146 обращений, еще 77 были связаны с записью в госветклиник и 72 — с вакцинацией. Также поступали запросы на оформление ветеринарных свидетельств для путешествий с питомцами.

Обратиться в кол-центр можно в любое время по телефону +7 (495) 668-01-25.