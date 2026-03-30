Электронный документооборот внедряют в сфере ЖКХ Ленинского округа

В 2026 году Ленинский городской округ впервые подключится к переводу документации ресурсоснабжающих организаций в электронный вид. В проекте участвуют муниципальное унитарное предприятие «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства», акционерное общество «Управляющая компания ЖКХ» и муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство».

Параллельно продолжается внедрение системы «Цифровая котельная» на новых объектах округа. Все 52 центральных тепловых пункта уже оснащены приборами учета температуры и давления. В автопарке МУП «Видновское ПТО ГХ» находится более 80 единиц техники, используемой для плановых и аварийно-восстановительных работ.

«Применение цифровых технологий позволяет контролировать параметры работы объектов теплоснабжения, интегрировать данные с приборов учета в государственную информационную систему „ЖКХ Контур Подмосковья“ и обеспечивать непрерывный мониторинг 52 центральных тепловых пунктов округа. Это дает возможность своевременно выявлять участки, требующие планового или аварийного вмешательства, и проводить работы на объектах», — отметила заместитель главы Ленинского округа Татьяна Калямина.

На прошлой неделе состоялся областной форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству», на котором обсуждались вопросы перевода документации в электронный вид, внедрения «Цифровой котельной» и современных подходов для повышения эффективности работы ресурсоснабжающих организаций. Форум посетила Татьяна Калямина.