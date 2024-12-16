Электронный аукцион на капремонт теплосетей объявили в Истре

Тендер на капитальный ремонт тепловых сетей объявили в Истре. Победителю конкурса в электронном формате предстоит выполнить работы по подготовке проектной документации, а также ремонт трубопроводов.

Соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. В рамках проекта планируется провести капитальный ремонт тепловых сетей, протяженность которых составит 2,6 тысячи метров, начиная от котельной по адресу Московская область, городской округ Истра, село Рождествено.

Работы проводятся в рамках муниципальной программы, направленной на развитие инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и обращение с отходами. Финансирование осуществляется за счет бюджета Московской области и бюджета городского округа Истра.

Завершение ремонтных работ запланировано на 2025 год.