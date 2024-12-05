Электронные путевые листы водителей начали тестировать в «Мострансавто»

Компания «Мострансавто» приступила к тестированию электронных путевых листов, которое проходит в филиале в Истре с участием всех водителей автобусов. Диспетчеры, инспекторы и механики ОТК прошли обучение для работы с цифровыми документами.

Электронный путевой лист создается в системе «1С: УР», где фиксируются данные о медосмотре водителя, маршруте и техническом состоянии автобуса. Все документы направляются в ГИС ЭПД с дальнейшей генерацией уникального QR-кода, который водитель может показать при необходимости.

«Мы продолжаем цифровизацию и автоматизацию нашей транспортной компании. Переход на электронные транспортные документы позволит снизить количество их бумажных аналогов и ускорит процесс выхода водителя на маршрут — это серьезный шаг для оптимизации документооборота и повышения эффективности работы пассажирской транспортной компании», — прокомментировали в «Мострансавто».

Ожидается, что проект снизит нагрузку на сотрудников, занимающихся выпуском и приемом автобусов.