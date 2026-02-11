Электронные платежки за ЖКУ ввели в Солнечногорске

Жителям Солнечногорска стала доступна новая услуга. Теперь они могут получать Единый платежный документ в цифровом формате через региональный портал Госуслуг.

Чтобы отказаться от бумажных квитанций, нужно зайти в личный кабинет на сайте. В разделе «Жилищно-коммунальные услуги» достаточно включить опцию электронных счетов.

Цифровой документ имеет ту же юридическую силу, что и бумажный. Его принимают все банки и государственные органы.

«Электронная квитанция всегда под рукой — в телефоне или на компьютере. Ее невозможно потерять или испортить. Пользователь получает счет сразу после начисления», — рассказал первый заместитель главы округа Виталий Тушинов.

Если все же потребуется бумажная версия, жители могут обратиться в офис «МосОблЕИРЦ». Чтобы вернуть доставку бумажных квитанций, нужно подать заявление с 1 по 19 число текущего месяца.