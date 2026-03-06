Электронные квитанции ЖКУ стали доступны жителям Солнечногорска

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Граждане, проживающие на территории городского округа Солнечногорск могут перейти на цифровой формат Единого платежного документа. Сделать это можно через региональный портал Госуслуг, отказавшись от бумажных квитанций.

Электронный вариант ЕПД позволяет получать счета за коммунальные услуги онлайн и упрощает их оплату. Новый сервис также повышает безопасность использования платежных документов.

Для подключения услуги необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале, выбрать функцию «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить отказ от бумажных квитанций. После активации опции электронные документы начнут приходить уже со следующего месяца.

«При необходимости жители могут распечатать квитанцию в любом офисе „МосОблЕИРЦ“. Для возврата к бумажному документу достаточно подать соответствующее заявление в период с 1 по 19 число любого месяца», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Кроме получения счетов, на портале можно отслеживать начисления и анализировать расходы. Также пользователям доступна возможность проверять платежи сразу по нескольким объектам недвижимости.